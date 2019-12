Bibbiano, Zingaretti: "Campagna indecente contro il Pd e il sindaco, si vergogni chi l'ha strumentalizzata"

Dopo la decisione della Cassazione di scarcerare il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, Nicola Zingaretti attacca con un post su Facebook. "La campagna indecente contro il Pd e il sindaco non si dimentica. Ma oggi c'è una altra domanda. Chi chiederà scusa a Carletti e alle persone messe alla gogna ingiustamente? A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico nuovamente: vergognatevi!".

Marcucci: "Chi paga per questi mesi di veleni?" Oltre al segretario, sono molte altre le voci che si levano nel Pd per denunciare l'accanimento mediatico sul caso "Angeli e demoni". Il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci scrive sul suo account Facebook: "Mesi e mesi di inchiostro, di veleni, di accuse vergognose, di speculazioni politiche, di aperture dei Tg. E infine il sindaco di Bibbiano torna libero perché secondo la Cassazione non sussistevano le condizioni per l'arresto. Questo succede quando i processi si consumano sui media e le sentenze vengono pronunciate ignorando il diritto alla difesa, le prove, i dubbi. Chi paga per questi massacri?".

Malpezzi: "Nessuno potrà risarcire il sindaco" Anche la senatrice Simona Malpezzi esprime la sua solidarietà al sindaco che "nessuno potrà risarcire per il danno arrecato da accuse spacciate per condanne, dal circuito mediatico giudiziario e dalle oscene strumentalizzazioni di una vicenda delicata che riguarda i minori. Nessuno potrà restituire a Carletti sei mesi di gogna".

Fedeli: "Basta con le strumentalizzazioni" La capogruppo in commissione Diritti umani Valeria Fedeli esprime la sua solidarietà "al sindaco, vittima di un linciaggio inaudito e sottoposto a provvedimenti spropositati" e avverte: "La decisione della Cassazione che ha ritenuto illegittimo l'arresto del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti dovrebbe essere da monito alla politica e anche al sistema dell'informazione a non cavalcare mai le inchieste giudiziarie anticipandone, in modo scomposto, violento, diffamatorio, gli esiti che devono essere determinati solo nei tribunali". Inoltre, ricorda che "tutta la comunità del Partito democratico per settimane è stata oggetto di una campagna denigratoria e violentissima, con le sedi dei nostri circoli imbrattate da manifesti insultanti e totalmente privi di alcun fondamento. Mi auguro che a questo punto la giustizia possa fare il suo corso in un clima diverso, non compromesso da strumentalizzazioni politiche che non sono mai accettabili a maggior ragione quando ci sono in ballo vicende che riguardano le vite e i diritti dei minori".