Zingaretti: "Sì al referendum sul taglio dei parlamentari ma con una nuova legge elettorale

"Voteremo sì al referendum, sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari e per anni abbiamo presentato proposte di legge in questo senso". Lo afferma il segretario Pd Nicola Zingaretti, che aggiunge: "Tuttavia per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per tutelare i territori, il pluralismo e le minoranze".

Approvare la riforma elettorale in un ramo del Parlamento è possibile per il segretario Pd. "Se c'è la volontà politica si può fare molto", dice al Corriere della Sera. "Quando si parla di democrazia e istituzioni - prosegue - tutti i momenti sono buoni. Naturalmente accanto a questo c'è la priorità del lavoro, della scuola, della crescita. Confido che si possa aprire tutti assieme una fase nuova dove la politica diriga i grandi processi di trasformazione in corso e non li subisca".

Sul fatto che il voto delle Regionali sarà importante per i futuri scenari politici, Zingaretti aggiunge: "Quando votano milioni di cittadini e' sempre un fatto politico. Pesera' sugli sviluppi della situazione italiana. Comunque, quello che cambiera' sicuramente in meglio o peggio, sara' la vita dei cittadini delle Regioni investite dalla consultazione elettorale, per questo ovunque combattiamo per vincere".