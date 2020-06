Zingaretti: "Non interrompere la scuola per le elezioni, seggi altrove"

Dopo la decisione di tenere le elezioni regionali a settembre, il governatore della Regione Lazio e segretario Pd, Nicola Zingaretti, lancia un appello sulla ripresa della scuola. E chiede che "i seggi si tengano il più possibile in luoghi separati dagli edifici principali, ad esempio nelle palestre, o comunque in altri luoghi, per evitare l'interruzione dell'anno scolastico già alla ripresa".