Zingaretti: la Manovra ha salvato l'Italia, ora non dobbiamo fermarci

"Credo ci sia una grande emergenza: costruire e riaccendere i motori dell'economia per creare lavoro. Si può fare anche grazie al fatto che a dicembre c'è stata una Manovra che ha salvato l'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, precisando che "non dobbiamo fermarci, bisogna mettere in campo scelte in parte contenute in quella legge e cioè gli investimenti nella green economy e i piani per renderla concreta".