Zingaretti: "Ci sono scellerati che per farsi pubblicità tolgono la mascherina"

"Il tema oggi è non far rialzare la curva dei contagi. E quindi, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, bisogna continuare a dire a tutti che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani ". Lo ha affermato il segretario Pd Nicola Zingaretti facendo riferimento, senza citarlo, a Salvini, che pochi giorni fa ha deliberatamente evitato di indossarla in Senato.

"A inizio Novecento avevano già capito" - Zingaretti scrive poi su Facebook che "anche a inizio Novecento il mondo fronteggiava l'influenza spagnola. Era già tutto molto chiaro. Perché allora bisogna sempre fare polemica?", postando una foto che ritrae tutti con la mascherina e commentando: "Se non vogliamo che torni la pandemia" rispettiamo le tre regole.

Effetto Covid sui giovani, "investire su di loro" - Il leader dem sottolinea che a "pagare più di tutti gli altri gli effetti del Covid nel campo del lavoro, del debito pubblico che si sta facendo e dell'arretratezza del sistema Paese saranno i giovani" e per questo, dice in un'intervista a Fanpage.it, bisogna investire su di loro.

Migranti e Libia, "riscrivere il memorandum" - Sul tema migrazione, secondo Zingaretti, "va riscritto il famoso memorandum con la Libia e il Partito democratico ha anche chiesto che questo venga fatto in breve tempo. Ma io credo una cosa: quando in Paese c'è un tema di diritti umani, andarsene via facendo finta che così si risolve il problema è sempre sbagliato. L'atteggiamento che bisogna casomai avere è spingere la comunità internazionale, l'Europa, a essere ancora più protagonisti per condizionare quello che sta accadendo in quel Paese. La nostra filosofia è questa: nessuna arrendevolezza o occhi chiusi. Anzi, spingere l'Europa a promuovere corridoi umanitari, quote di accoglienza, chiamare l'Onu. Anche rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando si è sparato a dei migranti serve una commissione d'inchiesta indipendente. Ma tutto questo richiede protagonismo".