Zingaretti a Matrix: "Il caso Siri? Una pagliacciata"

"Stiamo assistendo a una pagliacciata". Non usa mezzi termini il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che nel salotto di "Matrix" ha analizzato l'attuale situazione politica dell'Italia, soffermandosi sul caso Siri.



"E' sottosegretario di un governo sostenuto da una maggioranza di parlamentari di 5 Stelle - spiega Zingaretti - Quando questo partito chiede le dimissioni, bisogna lasciare, a prescindere dal merito, perché altrimenti si costringe la settima potenza industriale del pianeta a discutere da 7/8 giorni se questo signore debba rimanere nel governo o no".



E poi prosegue: "Secondo me, Siri non si dimette perché sa che è tutto un imbroglio, c'è un eterno gioco di trattative per dimostrare a questo Paese che c'è una dialettica".