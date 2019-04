Zingaretti: "Se governo cade si vada al voto, no soluzioni tecniche"

"Dopo le elezioni europee ci sarà la crisi di governo perché dovranno fare una manovra economica con una vera macelleria sociale". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il leader dem ha spiegato di non essere favorevole a un governo tecnico: "Con un buco di 40 miliardi nessuno governo parlamentare è in grado di prendersi questa responsabilità. Se verrò chiamato per consultazioni da Mattarella dirò che bisogna tornare alle urne".