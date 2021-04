Zaki, il sottosegretario agli Esteri Della Vedova: "Il governo avvia le verifiche per concedergli la cittadinanza"

"Il governo darà seguito all'impegno preso in Parlamento con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza, e a cui l'esecutivo ha dato parere favorevole, avviando le verifiche necessarie per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki ". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. "Ci stiamo adoperando perché a Zaki siano pienamente garantiti i diritti della difesa", ha aggiunto.

Quanto ai tempi, "la prossima settimana cominciamo a lavorare sulle verifiche necessarie", ha concluso Della Vedova.

Community: serve una spinta bipartisan per naturalizzare Zaki - Intanto sul caso interviene anche una comunità di cittadini e studenti, la "Station to station", che su Change.org ha lanciato a inizio anno una petizione online per chiedere al governo la cittadinanza italiana per Zaki. "La campagna per la naturalizzazione di Zaki a cittadino italiano necessita in questo momento di una spinta bipartisan che porti le forze della maggioranza a una linea chiara sulla questione", chiariscono gli attivisti. "Il Senato - scrivono - ha votato e il governo, attraverso Sereni - viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del governo Draghi - ha dato parere favorevole seppur con riserve. Il governo è quindi pienamente coinvolto da quella che è la volontà parlamentare e ancor prima popolare".

Per la community è importante "che la società civile rimanga attiva e mobilitata come e più di quanto lo sia stato in questo lungo anno di lotta, perché i risultati ottenuti non rimangano sulla carta ma portino davvero una speranza, una mano tesa a Patrick. Un ragazzo solo, in un posto molto buio del mondo, solo perché è difensore dei diritti umani". Gli attivisti rilanciano quindi l'appello a firmare la petizione online che al momento conta oltre 230mila sottoscrizioni.