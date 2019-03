Cena di Stato in abiti tradizionali, la serata romana di Xi Jinping Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Diritti umani e leale concorrenza - Mattarella non nasconde la soddisfazione per un accordo nel quale ha sempre creduto, ma non si tira indietro sui nodi ancora da sciogliere rispetto alle politiche commerciali dell'Impero Celeste. E le elenca una ad una: i diritti umani, innanzitutto e poi la "leale concorrenza tra le imprese", la "rimozione delle barriere per i prodotti italiani", il "rispetto della proprietà intellettuale" e la "lotta comune alla contraffazione".



Passano poche ore e arriva l'apprezzamento del vicepremier Matteo Salvini, il più freddo all'interno del governo gialloverde sull'accordo, che si è sfilato dalla giornata perché "impegnato in Basilicata".



Per Xi un'accoglienza da "imperatore" - L'incontro con Mattarella è stato il momento clou della lunga giornata del presidente cinese, accolto a Roma assieme alla moglie da "imperatore", con imponenti misure di sicurezza, una massiccia scorta in gran parte "made in China", eccezion fatta per il folto gruppo di corazzieri a cavallo che ha vigilato sul suo ingresso al Quirinale.



Le rassicurazioni di Xi sul fronte commerciale - Xi ha risposto a - quasi - tutte le questioni sollevate da Mattarella. Non una parola sui diritti umani, ma la disponibilità ad aprire un dialogo. E molte rassicurazioni sul fronte commerciale. "Tra di noi non c'è nessun conflitto di interesse - ha detto - e sappiamo entrambi come rispettare le preoccupazioni della controparte". E ancora: "Vogliamo consolidare la fiducia politica", valorizzare "la collaborazione nei trasporti, nei porti, nelle infrastrutture. Siamo disponibili a importare sempre di più prodotti italiani di qualità", ha assicurato.



"La parte cinese, vuole uno scambio commerciale a due sensi e un flusso degli investimenti a due sensi", ha aggiunto, mentre Mattarella sottolineava il contributo "cruciale" dell'Italia nella nuova Via della Seta.