Xi Jinping giunto a Roma: al via la visita di Stato in Italia del presidente cinese

Xi Jinping è arrivato a Roma per la sua visita di tre giorni in Italia . Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è atterrato dopo le 18 all'aeroporto di Fiumicino con il suo Boeing dell'Air China. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali : prima vedrà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

Dopo l'arrivo a Fiumicino, il presidente Xi Jinping si è diretto verso l'hotel Parco dei Principi, dove resterà durante il suo soggiorno romano. L'albergo, bonificato già nei giorni scorsi, è interamente riservato a Xi e alla sua delegazione. Al presidente sarebbe stata riservata la Royal Suite, di oltre 300 metri quadrati.



Cena di gala al Quirinale con Bocelli - Venerdì sera, dopo gli incontri istituzionali, è prevista un'imponente cena di gala al Quirinale, con ben 170 partecipanti guidati da un rigido protocollo studiato con cura. Sarà il cantante Andrea Bocelli a chiudere la cena di Stato al Quirinale in onore del presidente cinese Xi Jinping e la sua folta delegazione. Bocelli, famosissimo anche in Cina, eseguirà un repertorio di brani classici della tradizione italiana nella splendida cappella Paolina che si affaccia sul salone dei Corazzieri. Tra i 170 invitati ci sarà anche uno dei cinesi più famosi in Italia: il presidente dell'Inter. Steven Zhang.



Martedì all'Eliseo l'incontro con Juncker e Merkel - Martedì Xi sarà ricevuto all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. Con lui ci saranno anche il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Al centro dell'incontro i temi legati a commercio e clima. Lo annuncia l'Eliseo, sottolineando che l'obiettivo è "trovare dei punti di convergenza tra Europa e Cina": "Il confronto deve essere a livello europeo e non della sola Francia".