Voto Roma, Conte: M5s con Raggi | Primarie Pd, si candida l'ex ministro Gualtieri

Ansa

"Il Movimento5Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l'appoggia in maniera compatta". Lo ha detto l'ex premier Conte. "Non so chi verrà indicato dal Pd come candidato ufficiale. Ci auguriamo che la loro decisione non metta in discussione il lavoro comune a livello di governo regionale", ha spiegato Conte. Sul fronte Dem, intanto, Gualtieri ha annunciato la sua candidatura alle primarie di Roma.