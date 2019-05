Voli di Stato, Salvini: "La prossima volta vengo in bicicletta"

Da Napoli, dove ha partecipato a un incontro in Prefettura, il vicepremier Matteo Salvini commenta l'inchiesta sui voli di Stato. "Tornerò non più in aereo ma in bicicletta, perché qualcuno sta lì a guardare come vengo. Uso l'aereo per lavorare non per venire a mangiare una pizza sul Lungomare" ha detto. "Ho le spalle larghe e questo non mi tocca, ma per la mia parte politica c'è un attacco che non c'è mai stato negli ultimi 20 anni. Diamo fastidio".