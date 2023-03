Viterbo, su un muro svastica e scritta contro la segretaria del Pd Elly Schlein

A Viterbo su un muro è apparsa una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

"Schlein la tua faccia è già un macabro destino", è stato scritto sopra una svastica in via delle Fortezze. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire agli autori. Solidarietà da parte di tutto il mondo politico. Il premier Giorgia Meloni: "Atto vergognoso".