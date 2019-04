È scontro sui vitalizi a “Quarta Repubblica”. Dopo il servizio che ha denunciato i costi dell’Assemblea regionale siciliana, in studio da Nicola Porro, Maurizio Paniz, avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, difende i vitalizi. “Sono il rappresentante di tutti coloro che credono in uno stato di legge - dichiara Paniz - e tutelo i diritti di persone anziane che meritano l'attuazione delle leggi decise dallo Stato decenni fa”.



Sulla questione il giornalista, Mario Giordano, perde le staffe e risponde all'avvocato. “È questo il problema invece. Quelle leggi - conclude il giornalista - sono state fatte da coloro che ne stanno usufruendo, non sono cascate dal cielo”.