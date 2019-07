Vitalizi, Di Maio: "La Cassazione ha bocciato il ricorso sui tagli"

"Con l'eliminazione dei vitalizi sapete quanto andremo a risparmiare? Circa 280 milioni, tra Camera e Senato, a legislatura. Soldi che invece di finire nelle tasche di pochi privilegiati potranno essere usati a favore degli italiani", aggiunge il vicepremier. Per la deputata M5s e vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, "giustizia è fatta". "È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ex parlamentare, il quale aveva già impugnato davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera la delibera del luglio scorso dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, per effetto della quale il suo vitalizio era stato decurtato del 44,41% - scrive su Facebook -. Con un'ordinanza depositata oggi, la Suprema Corte ha bocciato il ricorso sottolineando che è 'da escludere che in questa sede vi sia spazio per l'esame di una qualsiasi censura riguardante la misura e l'attribuzione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari'".

Ex parlamentari: per la Cassazione non è un privilegio - "La Cassazione si è limitata a stabilire chi è il giudice che ha la competenza a giudicare. Sul merito, invece, ha ribadito quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè che il vitalizio, come l'indennità parlamentare, non è un privilegio ma una garanzia. La garanzia posta dalla Costituzione a tutela dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e del libero esercizio della funzione del parlamentare senza vincolo di mandato". Lo ha detto il presidente dell'Associazione degli ex parlamentari, Antonello Falomi, commentando l'odierna decisione della Cassazione che si è dichiarata incompetente rispetto al ricorso di un ex deputato.