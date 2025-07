Vitalizi, la Camera respinge il ricorso di 800 ex deputati: confermato il taglio

Il Collegio d'appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il no pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022. La decurtazione era stata decisa nel 2018 sotto la presidenza di Roberto Fico. A rendere nota la decisione è stato un comunicato di Montecitorio. I ricorrenti hanno esaurito gli organi giurisdizionali interni e ora dovranno decidere se rivolgere un appello in sede politica all'ufficio di Presidenza, guidato da Lorenzo Fontana.