Ansa

Giorgia Meloni ha avuto "l'occasione di tagliare i ponti con il mondo vicino al neofascismo, ma non l'ha fatto". Non una mezzi termini il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, attaccando la leader di FdI, sottolineando che questa "ambiguità" la pone "fuori dall'arco democratico e repubblicano". Immediata la replica della Meloni, secondo la quale la sinistra "vuole far fuori FdI", e chiede a Letta di prendere le distanze.