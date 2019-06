Vertice a Palazzo Chigi, Salvini: "Tutto bene, governo va avanti"

"Tutto bene, incontro positivo - ha poi fatto sapere tramite una nota il ministro dell'Interno -. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."



Di Maio: "Vertice positivo, priorità è abbassare le tasse" - A Salvini ha fatto eco Di Maio. "Al vertice - ha detto infatti il ministro del Lavoro - un clima positivo di chi vuole lavorare al massimo per l'Italia. Il primo obiettivo e la priorità in questo momento è abbassare le tasse e lavoreremo per questo".



Palazzo Chigi: "Prossimamente vertice con Tria su strategia per Ue" - Quello di lunedì sera sembra essere stato solo un primo passo per delineare il futuro del governo. In una nota Palazzo Chigi, al termine del vertice, ha fatto sapere infatti che "sarà necessario, inoltre, un incontro con i tecnici del Mef e il ministro Tria per mettere a punto una strategia da adottare nell'interlocuzione con l'Europa, volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa".



Conte, Di Maio e Salvini, si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi, torneranno a riunirsi nei prossimi giorni per completare il piano di azione da perseguire sino alla fine della legislatura.



Martedì decreto Sicurezza bis in Cdm - Nel vertice, prosegue la nota, "si è concordato di portare domani (martedì, ndr) in Cdm il decreto Sicurezza bis, nella versione da ultimo concordata proprio a ridosso della consultazione elettorale europea. Si è altresì concordato di accelerare sulla proposta legislativa sul salario minimo attualmente in discussione presso la competente commissione al Senato".