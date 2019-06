Conte: "No ai minibot, proposta mai passata da Palazzo Chigi"

Dopo un weekend di relax, testimoniato da una foto postata su Facebook in cui si gode la compagnia dei suoi due cani, Conte si prepara dunque ad affrontare l'ennesima settimana al calor bianco. E lo fa mettendo una serie di paletti attraverso l'intervista al quotidiano milanese. Per il capo del governo, accelerare sui pagamenti della Pubblica amministrazione in favore dei creditori "è un obiettivo pienamente condivisibile". Ma non con i minibot. "Abbiamo già introdotto uno strumento per raggiungere l' obiettivo con la triangolazione tra Comuni, Cassa depositi e prestiti e creditori".



Conte invita anche a fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Se viene aperta davvero, farà male all'Italia". In un'intervista al "Corriere della Sera" Conte sottolinea come una simile eventualità "ci assoggetterà a controlli e verifiche per anni. Senza considerare che potrebbero essere messi a rischio i risparmi degli italiani...".



Il premier manda anche un messaggio alla Lega. "Non vorrei che forte del risultato della consultazione europea si lasciasse prendere da prospettive di predominio, e assumesse via via atteggiamenti sempre più strumentali - spiega -. Se la Lega aspira a capitalizzare un consenso politico in un sistema fondato sulla democrazia parlamentare come il nostro, non può che passare da elezioni politiche. Insomma deve assumersi la responsabilità di chiedere nuove elezioni politiche e poi vincerle. Le Europee hanno una logica e prospettive diverse ...".