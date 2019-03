Verona, al via il Congresso mondiale delle famiglie | M5s si dissocia, ma la senatrice Drago si presenta a sorpresa

In merito al congresso, il Movimento s Stelle ha preso posizione con un comunicato sul blog pentastellato: ""Come gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato, affermiamo con orgoglio che siamo lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso Mondiale delle Famiglie. Gli 8 punti del programma - riportati sul sito ufficiale dell'evento - già ad una prima lettura rivelano una concezione preoccupante: quella della donna che, forte della sua emancipazione - 'causata' dalle lotte dei movimenti femministi per la liberta' sessuale e di autodeterminazione - avrebbe determinato il crollo demografico del Paese e un generale declino morale della società. Questa visione ci sembra inaccettabile e lo affermiamo come donne e uomini e come parlamentari di questo Paese. Siamo allarmati dalla diffusione di modelli che rischiano di sconfessare le conquiste raggiunte in questi anni sui diritti civili e sociali, minacciando un ritorno al passato e un arretramento culturale pericolosissimo per un Paese civile, come il nostro", si legge sul blog.