Ventotene, Mario Adinolfi si candida a sindaco e prende zero voti

Carmine Caputo è il nuovo sindaco di Ventotene.

Ha preso il 55,02% dei voti contro il 44,78% del sindaco uscente Gerardo Santomauro. Mario Adinolfi , che si era candidato con il suo Popolo della Famiglia dicendo che "a Ventotene non si fanno più figli", ha preso zero preferenze. Un voto, invece, per il candidato del partito gay lgbt+ Luca Vittori.