Verona, il tackle di Damiano Tommasi al centrodestra: l'ex calciatore verso il ballottaggio

era appoggiato da sette liste: Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde-Demos-Volt. I primi exit-poll lo dannorispetto a, sindaco uscente appoggiato da Lega e Fratelli d'Italia, e all'ex primo cittadinosostenuto da Forza Italia e Italia Viva.

"Dovremo attendere per vedere i dati certi, ma il risultato degli exit poll dimostra che la voglia di girare pagina a Verona si fa sentire e questo era il nostro primo obiettivo. È un risultato storico per Verona, dove da tempo si attende la prospettiva di un cambiamento. La speranza è quella di poter iniziare a costruire un futuro nuovo per la città", ha commentato l'ex calciatore della Roma. "Girare pagina a Verona - ha aggiunto - non è facile e non sarà facile, ma questo è il dato incoraggiante che portiamo a casa. Mi auguro che nelle prossime due settimane ci sia modo di lavorare in maniera ancora più concreta verso l'obiettivo più importante".

Maglia numero 17, Damiano Tommasi dal 1996 al 2006 è stato uno dei perni del centrocampo della Roma, conquistando in giallorosso. In la Nazionale ha collezionato, prendendo parte anche aidel 2002. Con la maglia dell'ha invece vinto un. Proprio a Verona, con la maglia dell'Hellas aveva debuttato in Serie B. Dopo aver lasciato il calcio giocato nel 2011 Tommasi è diventato, carica che ha mantenuto fino al 2020.