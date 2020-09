Varese, Maroni si candida alle comunali: "Ho intenzione di fare le cose in grande"

Roberto Maroni scioglie la riserva e ufficializza la candidatura per il centrodestra alle elezioni comunali di Varese della prossima primavera. "Ho lavorato in silenzio in questi giorni e ora so che ci sono tutte le condizioni politiche: mi candido", ha spiegato l'ex ministro, che ha lanciato lo slogan "Varese in testa", riprendendo quello utilizzato nel 2013 per l'elezione alla presidenza della Regione Lombrardia.