Vannacci: "Ritiro la querela se Bersani si scusa" | La replica: "Chieda prima scusa agli 'anormali'"

"La libertà di opinione - secondo Vannacci - è un principio fondamentale che consente l'espressione di idee anche critiche; tuttavia, il turpiloquio non fa altro che offendere l'interlocutore, senza arricchire il dibattito o promuovere lo sviluppo del ragionamento. È con rammarico che constato come, in questa e in altre simili circostanze, l'insulto venga accettato come parte integrante della dialettica politica e finanche propugnato come un diritto quando è diretto contro chi non condivide ideologie di sinistra o il pensiero unico che da anni si cerca di imporre nella nostra società".