Salvini: "Vannacci non farà un suo partito, sarà con noi a Pontida"

Roberto Vannacci "non ha intenzione di fare un suo partito". Parola di Matteo Salvini, che ha anche rivelato come il generale, eurodeputato della Lega, sarà il 6 ottobre a Pontida per il ritrovo dei fedelissimi del Carroccio. "L'anno scorso i giornali e i politici di sinistra hanno insultato Vannacci e lo hanno aiutato a vendere il libro. Io penso che potrà fare tanto per la Lega e per l'Italia", ha aggiunto Salvini.