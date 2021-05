Vaccini, Giorgia Meloni: “Dosi in vacanza per salvare il turismo”

"Serve uno sforzo per garantire i vaccini non solo agli italiani in vacanza ma anche agli stranieri, sennò il turismo non lo recuperiamo più". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a "Mattino Cinque". "Non era chiedere troppo poter fare i vaccini in vacanza: lo Stato - continua Meloni - dovrebbe dimostrare di saper operare contro questa che non è pandemia, ma una sindemia, cioè una serie di problemi sanitari economici e ambientali legati agli effetti della pandemia"

"Vorrei ricordare al Generale Figliuolo - continua Meloni - e al governo tutto che lo Stato a norma di Costituzione è competente per la materia della profillassi internazionale, quindi non dovrebbe dare dei consigli alle regioni, ma avrebbe dovuto imporsi per vaccinare gli over 60".

La leader di Fratelli d'Italia ha poi commentato il coprifuoco. "È una misura illegittima - ha dichiarato - in democrazia lo Stato non ha il diritto di dirti quando puoi uscire di casa, lo abbiamo accettato quando eravamo in estrema emergenza, ma dopo un anno e mezzo le istituzioni non ti possono dire quando esci di casa. Dopodichè il coprifuoco non serve a niente come contrasto alla pandemia, va abolito e va fatto oggi".