Umbria, approvata la legge sul suicidio assistito

"Esprimo soddisfazione, gioia e commozione per l'approvazione in Aula della proposta di legge sul fine vita, nata dalla proposta popolare dell'associazione 'Luca Coscioni', sottoscritta da quasi 5mila cittadine e cittadini dell'Umbria". Così, in una nota, la presidente dell'Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi. "Una pagina storica per la nostra terra, che si mette in linea con le Regioni che lo avevano già fatto, di diverso colore politico, ma accomunate tutte dalla volontà di garantire diritti e non imposizioni ai malati", aggiunge. "Il 'suicidio medicalmente assistito' - commenta Sarah Bistocchi - non è una barbarie, ma una scelta precisa di civiltà e di dignità. E l'insegnamento principale è proprio quello delle parole di Laura Santi, simbolo e volto di questo lungo percorso, che nella sua ultima lettera ci ha ricordato che 'la vita è degna di essere vissuta, se uno lo vuole, anche fino a 100 anni e nelle condizioni più feroci, ma dobbiamo essere noi che viviamo questa sofferenza estrema a decidere e nessun altro'. Oggi - continua la Presidente - l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha scelto di non voltarsi dall'altra parte e di dare una risposta concreta a persone che vivono in condizioni di sofferenza estrema".