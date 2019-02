Umberto Bossi ricoverato, l'ospedale: "Ha ripreso conoscenza ed è vigile"

Umberto Bossi è ricoverato da quattro giorni per una "crisi convulsiva". Il figlio Renzo ha raccontato così il malore del padre: "Giovedì è stato un grande spavento, papà è caduto e ha sbattuto la testa e lo abbiamo portato in ospedale. Noi gli siamo sempre vicini, siamo sempre qua. Da grande condottiero è pronto a tornare il prima possibile".



"L'equipe che lo sta seguendo ha eseguito gli esami più volte", ha proseguito Renzo Bossi, "per controllare fosse tutto a posto e per escludere qualsiasi rischio e vogliamo ringraziarli".