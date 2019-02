14 febbraio 2019 19:52 Malore in casa per Umberto Bossi, portato in elisoccorso in ospedale | Maroni: "Sta meglio, siamo sollevati" Il senatur, 77 anni, cadendo ha anche battuto la testa. La tac non ha evidenziato sanguinamenti: è in miglioramento

Umberto Bossi, 77 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essersi sentito male in casa. E' successo a Gemonio ed è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all'ospedale di Varese. E' accaduto attorno alle 17, il senatur ha battuto la testa e per questo è stato immobilizzato per evitare ulteriori lesioni alla spina dorsale. In ospedale è stato sottoposto a tac che non ha evidenziato sanguinamenti. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

Bossi sarebbe stato colto da un ictus. Il malore avrebbe provocato una caduta e il senatur ha anche battuto la testa. L'ospedale ha annunciato un bollettino medico per venerdì alle 12. Il fondatore della Lega Nord già nel 2004 aveva avuto gravi di problemi di salute quando era stato colpito da un ictus cerebrale che lo aveva lasciato parzialmente paralizzato.



Non ci sarebbe emorragia - Bossi è successivamente stato stato sottoposto a una angiotac del cervello da cui è emersa l'assenza di una emorragia. I valori ematochimici bassi potrebbero aver scatenato una crisi epilettica. Da quanto si è saputo, inoltre, Bossi muoverebbe in maniera normale il braccio destro. Cauto ottimismo da parte dei medici che lo hanno in cura.

Berlusconi: "A Bossi voglio bene, gli auguro pronta guarigione" - Umberto Bossi "è una brava persona, leale, siamo amici e io gli voglio bene. Gli mando i più affettuosi auguri di pronta guarigione". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della registrazione di Porta a porta.

Maroni: "Siamo sollevati per Bossi, non ha avuto ciò che temevamo" - "Siamo sollevati per le condizioni di salute di Umberto Bossi, fortunatamente non ha avuto quello che temevamo nei primi momenti". Lo ha detto Roberto Maroni, ex segretario della Lega ed ex governatore della Lombardia. "Bossi rimarrà in ospedale questa notte sotto sedazione e domani farà tutti gli accertamenti del caso ma i medici sono cautamente ottimisti", ha aggiunto Maroni facendo intendere che, se le condizioni di Bossi lo permetteranno, nelle prossime ore lo andrà a trovare.