Ue, Tajani: "Attacchi puerili, noi influenti in Europa mentre i Patrioti no"

Per quanto riguarda la posizione della Meloni in Eruopa, invece, "la situazione è molto diversa - ha precisato Tajani in un'intervista al Corriere della Sera -. I Conservatori hanno cariche in Europa, si è astenuta su von der Leyen, non ha votato contro né ha usato toni critici dopo. Non si è trovata d'accordo sul programma, ma ha ampio margine per trattare sui ruoli in Commissione e ha noi, nel Ppe, che rappresentiamo la seconda forza del governo. Siamo forze diverse con programmi diversi".