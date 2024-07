Tajani: "Spazio al centro è di Forza Italia, arriveremo al 20%"

In Europa "qualcuno dice che abbiamo votato come Schlein e i Verdi, potrei dire che chi ha votato no ha votato come Salis e Conte. Ma sarebbe una risposta puerile. Noi abbiamo fatto scelta coerente, von der Leyen è stata eletta da un congresso, abbiamo sempre detto che avremmo votato per lei. Il programma di von Der Leyen, del Ppe e di FI" sono praticamente "sovrapponibili". Ora, "essendo nella cabina di comando", FI avrà la possibilità di "vigilare anche affinché non ci siano deviazioni che vadano nella direzione sbagliata, soprattutto sul cambiamento climatico", ha detto ancora Tajani.