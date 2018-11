Ue, Moscovici chiede all'Italia "serietà" | Di Maio: "Nessuna Manovra correttiva" | Conte: "Responsabili, non c'è ribellione"

"Ho già avuto modo di osservare come i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread. Comunque non è necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time in Aula al Senato, ricordando che "il nostro sistema prevede strumenti che hanno già dimostrato la loro efficacia" in passato. "Le ragioni di fondo della Manovra sono state più volte illustrate in sede europea: con essa questo governo sta cercando di contrastare il rischio di una terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti", ha detto ancora Tria.