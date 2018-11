Commissione Ue, bocciata la Manovra italiana: procedura d'infrazione "anche entro fine anno"

"Il governo italiano è ancora in tempo per cambiare la Manovra, per evitare danni ai cittadini italiani. Se non lo farà sarà indispensabile cambiare governo e dar vita a una nuova maggioranza che combatta la disoccupazione, favorisca la crescita, abbassi la pressione fiscale e aiuti le imprese ad assumere giovani". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani