Ue, Berlusconi: "Ritardi aiuti per colpa dei sovranisti del Nord Europa" | "Dire no al Mes assurdo e insensato"

"Non mi sento di dare un giudizio tanto severo sull'Europa. Se vi sono state lentezze e ritardi nell'intervenire a favore dell'Italia, è stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti forti in alcuni Paesi del Nord Europa". Lo ha detto Silvio Berlusconi . Ma il sistema Europa, dopo qualche incertezza iniziale, sta rispondendo all'emergenza meglio del nostro governo", ha aggiunto il leader di FI. "Dire no al Mes è assurdo e insensato".

"Dire no a Mes assurdo e insensato" "Sarebbe assolutamente assurdo per noi rinunciare a 36 o 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Potremmo riqualificare gli ospedali, sovvenzionare le ricerca, assumere medici. Dire no mi pare un pregiudizio assurdo e insensato", ha spiegato Berlusconi intervistato su Radio 24. Il leader di FI ha detto di aver sentito Salvini, e avergli spiegato la sua posizione.

Messe, "la Cei ha fatto molto bene a farsi sentire" "E' assolutamente indispensabile che i negozi riaprano il 4 maggio, non un giorno più tardi. Una contraddizione ancora più grave è il divieto delle funzioni religiose". Per Berlusconi, infatti, "è un atto che definisco ai limiti del persecutorio. Perché le persone possono andare in fabbrica o in ufficio ma non a messa? E' un tema di libertà religiosa ma anche di rispetto per i tanti italiani per i quali la messa e la comunione sono il momento più importante della vita spirituale. I vescovi hanno fatto molto bene a far sentire la loro voce".