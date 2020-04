Ue, Berlusconi: "Soddisfatto per vertice, ma Europa metta 500 miliardi"

"Sono abbastanza soddisfatto del vertice Ue , è un passo avanti, serio e importante". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Tgcom24. "Sono stati messi in campo strumenti utili per noi", ha ricordato il leader di Forza Italia, che chiede che l'Ue stabilisca fondi per "almeno 500 miliardi, di cui la metà a fondo perduto ". Bene anche la misura del " Mes senza condizioni purché destinato alla spesa sanitaria".

Per Berlusconi, i risultati del vertice Ue rappresentano una "vittoria della linea del Ppe. Mi sono speso molto per convincere i nostri amici per arrivare a conclusioni importanti".

"Con i suoi silenzi la Cina ha favorito la diffusione Covid-19" Parlando nello specifico della pandemia del Covid-19, il leader di Forza Italia ha sottolineato di ritenere che la Cina con il suo sistema "è probabilmente responsabile di aver consentito, con i suoi silenzi iniziali, la diffusione del virus nel mondo" e il fatto che "la Cina stia uscendo per prima dall'emergenza sanitaria offre all'imperialismo economico e politico cinese l'occasione di sfruttare il momento di difficoltà delle economie mondiali".

"In questo momento drammatico rapporto con il governo non è all'ordine del giorno" Berlusconi ha poi parlato dei rapporti con il governo, sottolineando di ritenere "azzardate le ricostruzioni di questi giorni sul nostro comportamento, dal primo giorno abbiamo detto che ci saremmo stretti attorno alle istituzioni in questo momento drammatico per l'Italia, che non ha nulla a che fare con tattiche parlamentari di cui italiani non hanno bisogno". "Ciò - ha quindi aggiunto - non cambia la nostra considerazione nei confronti del governo, ma oggi questo tema non è all'ordine del giorno, quando lo sarà ne discuteremo con i nostri alleati alleati".

"Coalizione di centrodestra resta unita" "La nostra coalizione tra partiti diversi rimane e rimarrà sempre unita. Il resto è fantasia", ha quindi specificato il leader di Forza Italia. "Noi continuiamo ad essere critici del governo e a sostenere che ci sarebbe bisogno di un governo diverso: ma questo non è l'argomento di oggi".

"L'Occidente deve recuperare unità per difendere libertà" Quanto allo scacchiere internazionale, Berlusconi ha spiegato che "se vogliamo difendere il mondo libero è necessario che l' Occidente recuperi unità, quindi che la recuperi anche con gli Usa di Trump. E' poi necessario che si rafforzi per diventare una potenza militare a livello mondiale per sedersi al tavolo con Usa, Russia e Cina. Infine occorre riconsiderare il ruolo della Russa che è un Paese occidentale e che deve diventare un nostro alleato".