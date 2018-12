Ue avvisa l'Italia: se Tav ritarda a rischio finanziamenti e richiesta rimborsi | Toninelli: "Non sprecheremo soldi"

"La Lione-Torino fa parte del 'corridoio mediterraneo Ue-Ten-T' (Reti transeuropee nel settore trasporti)", dice Brivio. "A causa della sua dimensione strategica europea - ha ricordato il portavoce -, il progetto è cofinanziato in maniera significativa dal bilancio dell'Ue. E come ogni altro progetto finanziato dal fondo Cef (Connecting Europe Facility), si basa su un 'accordo di sovvenzione' con un programma chiaro per il completamento dei lavori ad esso allegati".



"Il progetto è ora in corso, ed è importante - ha sottolineato Brivio - che tutte le parti mantengano i loro sforzi per completarla a tempo debito, in linea con l'accordo di sovvenzione. E come con qualsiasi altro progetto finanziato dalla Cef - ha avvertito -, i ritardi nell'attuazione del progetto potrebbero portare a una riduzione della sovvenzione Ue fornita". Cofinanziamenti da parte della Cef da 814 milioni di euro sono già stati approvati per la prima fase dei lavori, ha ricordato il portavoce, "ma ora - ha osservato Brivio - si prevedono dei ritardi, in particolare dovuti alla sospensione della procedura di appalto pubblico recentemente annunciata dalle autorità italiane".



"La situazione - ha riferito - è monitorata attentamente dalla Commissione europea e dalla nostra Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (Inea), in contatto con le autorità francesi e italiane. A seconda dell'evoluzione delle prossime settimane, potrebbero essere necessari cambiamenti all'accordo di sovvenzione per modificare il suo campo di applicazione o il calendario d'attuazione nella prima parte dell'anno prossimo".



Toninelli: Ue non si preoccupi, non sprechiamo soldi pubblici - "Come detto di persona alla Commissaria Violeta Bulc, su #Tav, l'Ue non si preoccupi. Tutto l'iter sarà gestito in condivisione con la Francia e nel rispetto del contratto di governo. Non verranno sprecati soldi pubblici e, anzi, saranno utilizzati al meglio per il bene dei cittadini". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.