Tav, Italia e Francia all'Ue: nuovo calendario per non perdere fondi

Italia e Francia intendono informare la Commissione europea del rinvio della pubblicazione dei bandi per la realizzazione della Tav Torino-Lione. E' quanto emerge dalla lettera in cui i ministri ai Trasporti dei due Paesi, Danilo Toninelli e Elisabeth Borne, chiedono di non effettuare i bandi "prima della fine del 2018. Se necessario prenderemo in considerazione un nuovo calendario che consenta il mantenimento dello stanziamento dei fondi".