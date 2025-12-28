Ucraina, il decreto in Cdm con la nuova formula: diventa aiuti per la difesa e non militari

La Lega ha mantenuto un pressing costante su Palazzo Chigi in questi giorni, cavalcando anche il tema della corruzione in Ucraina perchè dimostra sempre più quanto sia fondamentale che i soldi degli italiani vengano impiegati per aiutare la popolazione stremata e non per accrescere il potere di qualche politico corrotto, rimarcano i parlamentari del partito di via Bellerio. La richiesta della Lega è di prendere in considerazione che negli ultimi tre anni è cambiato qualcosa. Ora c'è un tavolo di trattativa aperto. "E quindi più che mandare armi per attaccare e distruggere, si deve puntare sulla strategia difensiva, sulla logistica, su come proteggere i civili, come scaldarli, curarli". Un ragionamento rafforzato dalle mosse pubbliche di Matteo Salvini, sceso in campo direttamente nelle ore che hanno preceduto l'intesa con Palazzo Chigi ponendo dei paletti precisi al decreto.