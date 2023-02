Ucraina, Giorgia Meloni: "A Putin direi che tutto questo non ha senso"

Al presidente russo "direi che tutto questo non ha senso ", ha dichiarato il premier italiano in un'intervista al Tg4. "Quando vedi i peluche dei bambini vicino ai fiori , non ha senso, non ha senso", ha aggiunto.

"Muro in Donbass? Spero di no ma dipende da Putin" "Io spero di no, ma questo dipende dalla volontà di Putin e dai tempi con cui questa vicenda si riuscirà a risolvere", ha detto ancora Meloni, rispondendo a una domanda sul rischio di un nuovo muro nel Donbass che dividerebbe l'Europa.

"Favorire dialogo ma considerando rivendicazioni di Kiev" "Io credo sia giusto favorire qualsiasi ipotesi di dialogo ma che non lo si possa fare se non si tengono in considerazione le rivendicazioni ucraine perché anche questo serve a rivendicare il diritto internazionale", ha spiegato il premier. "Se alla fine - ha aggiunto - chi aggredisce l'ha vinta e ottiene quello che vuole, il giorno dopo non abbiamo allontanato la guerra, abbiamo solo reso più facile una nuova invasione e la guerra si avvicina, non si allontana".

Pace? Nessun accordo senza coinvolgere l'Ucraina "Il punto è capirsi su cosa sia pace: io penso che non possa esistere una pace o qualsiasi tipo di accordo sul quale non sia coinvolto e d'accordo l'aggredito", ha detto ancora Meloni. "Zelensky ha presentato un piano di pace in dieci punti - ha continuato -, e siamo impegnati, come Italia come G7 e tutte le organizzazioni internazionali di cui facciamo parte, ad aprire consultazioni e adesioni".