Ucraina e Nato, botta e risposta Vecchi-Salvini a "Mattino Cinque"

"Secondo lei questo è un discorso che si affronta a Mattino Cinque un lunedì mattina di fine febbraio, così?". Matteo Salvini si scalda a "Mattino Cinque" quando il conduttore Francesco Vecchi gli chiede se appoggerebbe l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. "In questo momento va fermata la guerra - continua il leader della Lega - e io ho la brutta abitudine di decidere sulla base di elementi di mia conoscenza. Ho bisogno di elementi in più per valutare".

"Sul tavolo della trattativa c'è proprio la questione della Nato", incalza Vecchi riferendosi ai negoziati che si svolgeranno oggi al confine bierlorusso al fine di fermare l'attacco russo contro Kiev. "Bisogna fare tutto quello che è possibile per stemperare il clima, per fermare le violenze - spiega Salvini che aggiunge - parliamo di politica quando la guerra si sarà fermata".

Secondo il leader della Lega, infine, presentarsi ai negoziati con la Russia avanzando come richiesta l'ingresso dell'Ucraina nella Nato è "imprudente". "Le ho chiesto proprio questo e vedo che siamo arrivati a una risposta" replica e conclude il conduttore di "Mattino Cinque".