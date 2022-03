Ucraina, Draghi: "Sull'accoglienza dei profughi abbiamo ascoltato la bontà degli italiani"

Tre settimane fa Amelia Anisovych, bimba di 7 anni di Kiev, aveva commosso il mondo perché durante un bombardamento aveva cantato la colonna sonora di Frozen mentre si trovava nel rifugio anti aereo. Ora la bimba, assieme al fratello ed ad altri suoi coetanei, è riuscita a fuggire dall'Ucraina e si trova in Polonia. E durante un concerto di beneficenza organizzato da un'associazione benefica locale ha ricantato. Stavolta non sotto le bombe ma davanti a diverse migliaia di persone. Ma è cambiata anche la canzone, non più "Let it go" ma l'inno nazionale ucraino.