Ucraina, Di Maio: "Lavoriamo ad alternative al gas russo, no ai ricatti"

"Senza perdere un attimo di tempo, stiamo intervenendo per rafforzare con altri Paesi la nostra cooperazione energetica".

Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Lavoriamo per aumentare le nostre forniture di gas nel breve, medio e lungo periodo, per evitare ogni genere di ricatto e avere alternative al gas russo. Dobbiamo agire in fretta per arginare i potenziali effetti economici di questa guerra portata avanti dal governo russo e tutelare famiglie e imprese italiane".