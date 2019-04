Truffati banche, il governo: rimborsi automatici ai redditi fino a 35mila euro

Per gli altri saranno stabilite determinate "tipologie" di investimenti e tutti i richiedenti "saranno analizzati per grandi categorie e non caso per caso" davanti alla commissione ad hoc, che verrà costituita al ministero dell'Economia.



Si tratta, ha sottolineato Bitonci, di un intervento realizzato grazie a "una grande apertura da parte della Commissione Ue, in seguito al lavoro fatto dal ministro Tria, dagli uffici, dai sottosegretari. E' forse la prima volta che la Ue dà la possibilità di un rimborso massivo". Dopo l'ok alla norma, ha chiarito il sottosegretario, "ci sarà subito il decreto attuativo".