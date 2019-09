"L'eredità che lascio a chi arriverà è che l'Italia non verrà commissariata". Risponde così l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in studio a "Quarta Repubblica" sulla nuova maggioranza di governo e sulla situazione economica italiana.



Secondo Tria "è stata anche riconquistata la fiducia dei mercati". Mentre sullo spread dice: "La sua discesa ci consente di recuperare diversi miliardi. Le risorse si possono trovare per la flat tax, ma le riforme fiscali non possono essere sostenute in deficit", conclude Tria dichiarando di aver lasciato sul tavolo alcune proposte ai suoi successori.