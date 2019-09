"C'è una maggioranza parlamentare e si è formato un governo. La parola compete al Parlamento e al governo che nei prossimi giorni si presenterà alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il programma", commenta il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



La squadra - Il premier e i 21 ministri (14 uomini e 7 donne, 10 M5s, 9 Pd, 1 di Leu, un tecnico) giureranno al Quirinale, poi si terrà la prima riunione dell'esecutivo. Nei prossimi giorni verranno nominati tutti gli altri sottosegretari e i viceministri. Lunedì sarà votata la fiducia alla Camera, martedì al Senato. All'inizio della prossima settimana si potrà quindi dire definitivamente chiusa la crisi ferragostana aperta da Matteo Salvini.



Salvini attacca - Leader della lega che attacca a testa bassa la nuova compagine: "Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato. Lavoriamo come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi".



Luigi Di Maio, che si prende il ministero degli Esteri, auspica "un governo coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell'Italia". "C'è tanta voglia di fare e ripartiremo da dove ci siamo lasciati - afferma l'ex vicepremier -, con il taglio di 345 parlamentari e un risparmio di circa mezzo miliardo da indirizzare a scuole, infrastrutture, ospedali". Il nuovo partner di maggioranza, Nicola Zingaretti, parla di "un programma unico, di tutti, chiaro, e una squadra nuova". "Il governo è di forte cambiamento anche generazionale. Ora è tempo di cambiare l'Italia".



Cambia anche la geografia dei ministri, 11 vengono dal Sud, l'età media è sui 47 anni, il più giovane di sempre. Guida la classifica Di Maio con i suoi 33 anni. La più anziana è Luciana Lamorgese, al Viminale a 66 anni.