Centrodestra: lo strappo di Fratelli d'Italia in Trentino e Sardegna

Crisi nella giunta trentina

Al centro del caso, la decisione di Fugatti di assegnare la vice presidenza dell'autonomia ad Achille Spinelli, assessore tecnico uscente allo sviluppo economico che con la sua lista civica ha toccato il 10 per cento alle elezioni del 22 ottobre scorso. La decisione - ha precisato Urzì - è stata presa "d'intesa con i componenti dell'intero gruppo consiliare provinciale". "Il centrodestra - ha proseguito Urzì - riesce a ben governare la nazione e molte regioni perché i nostri partiti quando ne sono alla guida antepongono, nell'interesse dei cittadini, la coesione della coalizione agli egoismi del proprio partito. Purtroppo in Trentino non sta andando così. Restiamo sempre disponibili a essere adeguatamente coinvolti in futuro nel rispetto degli accordi con cui ci siamo presentati agli elettori e della forza che gli stessi elettori ci hanno attribuito". Lo strappo non è stato ancora formalizzato dai due assessori Fdi e comunque non porterà automaticamente alla caduta della giunta Fugatti bis, almeno finché non andrà sotto in consiglio, per esempio sul bilancio.