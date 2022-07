Trasporto aereo, il ministro Giovannini convoca un tavolo per mercoledì

Leggi Anche Vacanze: le strategie per restare nel budget senza privarsi di nulla

"In Italia situazione migliore"

- Come sottolinea Giovannini, serve un'azione congiunta con altri governi e con le autorità del settore perché "il trasporto aereo ha una dimensione europea e internazionale". In ogni caso, spiega al Corriere della Sera, "in Italia ci troviamo in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei, perché nei due anni di Covid abbiamo gestito l'emergenza prevedendo ristori per gli aeroporti e ammortizzatori sociali per chi è stato costretto a restare a casa. Lo stesso non è avvenuto in altri Paesi, che si trovano a gestire una crisi di personale".

"Garantiremo il rispetto delle regole

" - "Siamo in costante contatto con l'Enac, l'ente per l'aviazione civile, per garantire il rispetto delle regole, dal rimborso ai viaggiatori per i voli cancellati alla riprogrammazione dei voli su altri vettori. Stiamo poi seguendo l'evoluzione delle vertenze nel settore", dice Giovannini.

La situazione

- Le compagnie aeree hanno cancellato 41mila voli tra l'1 luglio e il 30 settembre in Europa, di cui almeno 7mila in Italia. Le cancellazioni però continueranno e dovrebbero arrivare a 114mila tra luglio, agosto e settembre. Maggiori problemi stanno riguardando Lufthansa e le controllate Eurowings, Swiss Airlines, Brussels Airlines e Austrian Airlines, Ryanair, Easyjet, British Airways.