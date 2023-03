Tragedia Cutro, Piantedosi alla Camera: opposizioni insistono per dimissioni | Salvini: siamo con il ministro al 100%

Pd, M5S, Az-Iv e Avs, secondo quanto viene riferito, non hanno, per il momento, intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro

Pd, M5S, Az-Iv e Avs, secondo quanto viene riferito, non hanno, per il momento, intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro ma ribadiranno, con toni fermi in Aula, il giudizio politico su Piantedosi, a partire dalla frase pronunciata subito dopo il naufragio riferendosi ai genitori-migranti: la "disperazione non può mai giustificate condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli". E chiederanno le sue dimissioni.