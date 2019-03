Toninelli scivola sull'elettrico: "Ho comprato un Suv diesel"

Dopo l’ammissione, la giornalista, resasi conto dello scivolone, ha detto al ministro: “Qui finiamo su tutti i giornali” e Toninelli si è giustificato dicendo: “So che non rimedierò mai a questo gravissimo errore, però è una vettura euro 6 che rispetta tutti i limiti”.



La replica su Facebook - "Siamo oltre la follia. Stanno discutendo perfino sul fatto che io abbia comprato una macchina. Ebbene sì, a ottobre dell'anno scorso ho commesso il "crimine" di acquistare un'auto usata. Alcuni mi chiedono perché abbia preso una auto diesel, mentre come Ministero e come Governo spingiamo sull'elettrico. La risposta è molto semplice: per ragioni di natura economica. Un'auto usata costava molto di meno di una nuova. Ancora oggi, infatti, continuo a tagliarmi lo stipendio e a condurre la stessa vita che facevo prima di diventare portavoce in Parlamento", ha scritto Toninelli su Facebook per rispondere alle polemiche.



"Inoltre - aggiunge il ministro - l'auto in famiglia la usiamo principalmente per lunghi viaggi, e oggi in Italia purtroppo non ci sono abbastanza colonnine di autoricarica per l'elettrico”. Due problemi che so che mi accomunano a milioni di famiglie italiane. Per questo come governo stiamo spingendo sul pedale dell'acceleratore dei piani di installazione delle colonnine di ricarica e abbiamo introdotto incentivi economici per l'acquisto di auto elettriche”. Altro punto su cui gli utenti social si interrogano: "Per le colonnine di ricarica per l'elettrico potrebbe chiedere al MIT. Chi è che c'è in quel ministero?".



"Ps.: La mia auto "nuova" - conclude Toninelli - non sarebbe stata comunque soggetta al "malus" in quanto ha emissioni ben al di sotto della soglia limite. Inoltre, come detto, è una usata a km zero immatricolata a metà 2018. Chiunque, non solo il sottoscritto, oggi comprasse un'auto usata non pagherebbe alcun malus".