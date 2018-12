Tifoso interista ucciso, Salvini: "Non si può morire per una partita di pallone"

"Totale autonomia al mondo del calcio" - "Ho detto che non si può morire per una partita di pallone e che convocherò, per i primi giorni dell'anno, società di calcio di A e B, tifoserie organizzate di A e B per riportare educazione e civiltà all'interno e all'esterno degli stadi di calcio. Poi lascio al mondo del calcio e alla sua totale autonomia la valutazione di come agire e reagire", ha specificato Salvini a margine di una conferenza stampa a Pesaro sull'omicidio di Natale del 51enne Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia di 'ndrangheta.



Meloni: "Serve tolleranza zero" - Su Facebook è arrivato anche il commento di Giorgia Meloni: "Non si può morire per una partita di calcio, durante il Natale. Lo sport è passione, lealtà e rifiuta ogni forma di violenza. Gli episodi di violenza di Milano, finiti in tragedia, ci lasciano sconcertati: mi auguro che gli inquirenti possano fare chiarezza tempestivamente e che i responsabili paghino. Tolleranza zero contro chi trasforma giornate di sport e di festa in campi di battaglia", ha scritto il presidente di Fratelli d'Italia.



Gelmini: "No a inutili passerelle" - Mariastella Gelmini si è espressa su Twitter: "Quanto accaduto a Milano non serva, ancora una volta, per delle inutili passerelle. La violenza non può continuare a essere un corollario del calcio. È dovere del governo prendere misure drastiche per debellare questo cancro, né più né meno come è stato fatto altrove", ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia.

